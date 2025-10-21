老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、66歳でパートとして厚生年金保険料を納めたら将来、年金として受け取れるのかについてです。 Q：66歳から納めた厚生年金保険料は、将来、年金にプラスされますか