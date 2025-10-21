「5時間並んで、ようやく買えた。すごくいい出来栄え」と話すのは、わざわざ遠方から四川省成都市の撫琴夜市にあるカートゥーンパンケーキの屋台に来たという朱さん。彼女が買ったオーダーメイドのパンケーキを作るこの屋台は、各種ショート動画プラットフォームで人気が高騰している。一般的なパンケーキと異なり、店主は高温の鉄板をキャンバス代わりに、まるで「絵を描く」ようにパンケーキを焼き、焼きあがった1枚1枚がネット