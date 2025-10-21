5人組グローバルグループTOMORROW X TOGETHERのスペシャルカフェ「TOMORROW X TOGETHER CAFE」が、10月30日（木）〜12月14日（日）の期間、東京・押上にある「BOX cafe＆space 東京ソラマチ店」で開催される。【写真】正反対！ 「Uprise」イメージのメニューも■アルバムのコンセプトが楽しめる今回日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念して開催される「TOMORROW X TOGETHER CAFE」は、アルバムのコンセプトが楽しめるキ