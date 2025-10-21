自民党の高市早苗総裁は２１日午後、衆参両院の本会議で第１０４代総理に選出されました。女性の総理就任は初めてです。 自民党の高市早苗総裁は２１日午後、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙で過半数となる２３７票を獲得し第１０４代の総理に選出されました。 参議院では１回目の投票で過半数の１２４票に１票届かなかったものの、決選投票では１２５票を得ました。 女性の総理就任は憲政史上初めてとなり、石破総理