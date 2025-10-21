地域社会とともに歩む大学のあり方を考えようと、群馬大学が初めてとなるシンポジウムを開きました。 群馬大学ではことし４月、より一層、地域とともに社会や価値を創ることを目的に「地域共創企画室」を立ち上げました。 今回のシンポジウムは、大学が目指す「共創」の第一歩として初めて開かれたもので、県内の自治体や企業などから約１５０人が参加しました。 講師を務めたのは、日本総合研究所主席研究員の藻谷浩介さんで、