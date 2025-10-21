任期満了に伴う片品村長選は２１日に告示され、現職の梅沢志洋さんが無投票で３選を果たしました。 ２１日に告示された片品村長選は、午後５時に届け出が締め切られ、現職の梅沢志洋さん以外に立候補者はなく、梅沢さんが無投票で３選を果たしました。 梅沢さんは６３歳。国士舘大学を卒業後、片品村議などを務め、２０１７年から片品村長を２期８年務めてきました。 今回の村長選では定住支援の充実など人口減少と高齢化社会に