長崎市茂里町のみらい長崎ココウォーク5階で開催中の『レトロかわいいアート展』。 全国で活躍する人気クリエイターのイラスト作品100点以上が展示・販売されていて、かわいいアートの世界を楽しむことができます。 （冷川小粹アナウンサー） 「個性的な作品がたくさん並んでいて、おしゃれな空間が広がっている」 『レトロかわいいアート展』オリジナルグッズの人気ランキング