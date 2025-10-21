家庭の防災意識を高めてもらおうと、安芸郡府中町で小学生を対象とした防災教室が開かれました。10月21日、府中北小学校で開かれたのは、電気やガスなど４つのインフラ事業者による防災出前授業です。家庭の防災意識を高めることが目的で、2015年から毎年実施されています。この日は小学5年生55人が、災害時の二次被害を防ぐ方法や災害用伝言ダイヤルの使い方を学んだほか、給水車からの水くみなどを体験しました。■参加した児童