静岡市は、メガソーラーなどの太陽光発電施設を設置する際、市の許可を必要とする条例の制定に向け動き出しました。罰則も視野に2026年6月議会での条例案提出を目指します。 【写真を見る】静岡市長定例記者会見の様子 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「メガソーラーというと相当大規模なこともありますけれども、静岡市の場合はもう少し小規模のものを含めて規制を強化したいと考えております」 10月21日