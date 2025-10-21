富士山の保全や適正な活用を推進する静岡県議会の特別委員会の4回目が10月21日に開かれ、山梨県富士吉田市の職員などから取り組みについて説明を受けました。担当者からは弾丸登山を抑制するための取り組みが共有されました。 【写真を見る】オーバーツーリズム対策を検討するための県議会の特別委員会の様子 10月21日に開かれたのは、富士山の保全と活用、オーバーツーリズム対策を検討す