¹­Åç»Ô¤ÇÍè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹­Åç¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µ­¼ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ç17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¹­Åç¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ï¡¢Íè·î28Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢NTT¥¯¥ì¥É¥Ûー¥ë¤Ê¤É3¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¹­Åç½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ä¹­Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¹­Åç¤æ¤«¤ê¤Î±Ç²è¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹­Åç¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¡¢ÄíÅÄ°É¼î´ÆÆÄ¤Î¡Øµ­²±¤Î²òÅà¡Ù¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹