静岡市葵区で夏祭りの会場に車で突っ込み男女3人をはねたなどとして殺人未遂の罪に問われていた男の裁判員裁判で、静岡地裁は懲役8年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、静岡市駿河区丸子に住む無職の男（28）です。判決などによりますと、男は2023年8月、静岡市葵区七間町で夏祭り会場の歩行者天国に自らが運転する車で突っ込み、その場にいた3人にけがをさせました。 10月21日の判決公判で、静岡地裁の丹羽芳徳裁