プロ野球の西武ライオンズは21日にオンライン会見を行い、23日に開催されるドラフト会議で明治大学の小島大河捕手を1位で指名すると公表した。オンライン会見で広池浩司球団本部長は「六大学の中で安定した打撃、タイミングを取るのも上手で、しっかりとコンタクトもできますし、それで打球も速い。あと打つべきボールを打っているという非常に素晴らしいバッターである」と話し「キャッチャーとしての能力も十分プロで通用すると