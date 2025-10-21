東京都心で観測された21日の最低気温は、今シーズンで最も低い13.9℃、日中も17.2℃までしか上がらず、11月中旬並みの肌寒い1日となった。そうした日に恋しくなるのが、ポカポカの鍋料理。そこで、2025年の注目鍋を探った。8種類以上の漢方と10種類以上の唐辛子が入った「うま辛鍋」番組が訪ねたのは、国産や外国産のさまざまな唐辛子を料理に使う店、東京・港区の「赤い壺（つぼ）」。看板メニューは、ナツメや八角など8種類以上