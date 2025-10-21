高市首相は２１日の記者会見で、政府が２０２２年１２月に策定した防衛力整備計画など安全保障３文書の前倒し改定を指示する方針を表明した。３文書には、防衛費を含む安保関連費を２７年度に国内総生産（ＧＤＰ）比で２％に引き上げることを盛り込んだが、さらに増額することが念頭にある。首相は「見直しの作業にとりかかる指示を出したい」と述べた。米国は日本に防衛費を増やすよう求めており、首相は２８日のトランプ大統