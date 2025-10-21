レノボ・ジャパンは10月21日、約1リットルのコンパクトな筐体ながら拡張性も備えた超小型ビジネスデスクトップPC「Lenovo V100q Tiny」を発表した。Lenovo V100q Tiny拡張性を備えた約1リットルの超小型デスクトップPCLenovo V100q Tinyは、Intel Core i3-N305またはIntel N100を搭載できる、約1リットルサイズの小型デスクトップPC。省電力かつ低発熱設計を採用し、安定したパフォーマンスで稼働できる。VESAマウントにも対応し、