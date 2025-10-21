テレビ朝日の三谷紬アナウンサーがＪリーグを観戦したことを明かした。２１日までにインスタグラムで「ひっさしぶりにプライベートでＪリーグに！終盤戦どちらも負けられない戦いすぎて観ていて気持ちが揺さぶられました」とつづると、スタジアムで撮影された写真を公開。「Ｊリーグも残り4節！優勝争いも残留争いもまだまだわからない…ファンとしては痺れる２０２５年シーズンです」と続け、「＃湘南ベルマーレ＃京都サン