全国ニュースでもお伝えしましたが、自民党の高市早苗総裁がきょう21日、女性初の内閣総理大臣に選出されました。自民党と日本維新の会が連立を組む異例の経緯をたどった中、鹿児島県関係の国会議員はどう受け止めているのか？取材しました。 「高市早苗君を内閣総理大臣に任命することに決した」 21日の臨時国会で石破総理の後任を選ぶ総理大臣指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が女性初の内閣総理大臣に選出されま