ドル円１５１．８０付近、１５２円台乗せは一時的＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は151.80付近で推移している。昼にかけて一時152.05レベルと本日の高値を更新したが、152円台での滞空時間は短かった。 USD/JPY151.84