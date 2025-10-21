能登半島地震に伴い整備される氷見市の3つの災害公営住宅のうち、栄町に建設される住宅の工事が本格的に始まりました。氷見市栄町の災害公営住宅の建設地では、菊地市長など市の関係者や工事関係者が出席し、工事の安全を願いました。栄町の災害公営住宅は、鉄筋コンクリート造の3階建てで2DK12戸、3DK9戸の住宅21戸のほか、集会場と津波の際の垂直避難機能を備えています。工事費は8億円余りで、来年秋の入居開始を目指して