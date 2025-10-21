県内ではきょうもクマの出没が相次ぎました。富山市の大沢野地域ではけさ、住宅の敷地内を歩き回るクマが目撃され、市や警察が警戒にあたりました。きょう午前6時半ごろ、富山市東大久保で住民から「クマ1頭を目撃した」と市に連絡がありました。駆け付けた市の職員と猟友会が住宅の庭でクマのものとみられる足跡を確認しました。クマを目撃した男性の妻「夫がごみを出すのに台所から出たら、あちらの方から『（クマが）のそのそと