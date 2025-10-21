今週に入って、街中を歩く人の服装が一気に秋らしくなりました。22日（水）は関東は12月並みの寒さとなりそうです。予想最低気温です。西日本や東日本では前日より低くなるところが多いでしょう。釧路や帯広では1度、北見では0度と北海道は地面が凍るような寒い朝となりそうです。ただ、那覇や石垣島、宮古島は、25度と沖縄はまだ熱帯夜が続くでしょう。昼間の気温も西日本や東日本で前日より低くなるところが多そうです。東京は前