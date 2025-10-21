バスケットボールB3リーグです。新潟アルビレックスBBは10月18日、19日と品川と対戦。ホーム初勝利にリーグ4連勝と好調です。10月18日の第1戦。立ち上がり、長尾が2本続けて3ポイントを決めるなど10点以上のリードを奪います。さらに新加入の外国籍選手も魅せます。ゴール下でリバウンドを奪い得点を重ねると…外からも3ポイントを沈めるなどフェルプス、マックが躍動。2人がそれぞれ20点以上