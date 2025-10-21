北海道警察は2025年10月21日、詐欺未遂の疑いで、札幌の会社「M’s」を経営する・武藤健太郎容疑者（41）と、札幌市豊平区の会社役員・花岡寛昭容疑者（75）ら男4人を逮捕しました。武藤容疑者らは2020年4月、日本政策金融公庫に所得金額などを偽造した確定申告書控えの写しなどを提出し、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として700万円の融資を受けようとした疑いが持たれています。警察によりますと、融資は否決され、被害