広島市の郊外にある牧場で映画祭が開かれました。地元の活性化を図り開かれたイベントで、中学生が制作した町をPRする動画も披露されました。10月11日の夕方。湯来町の牧場では、映画祭に向け準備が進められていました。星空の下で楽しめるイベントは、地域を盛り上げようと、酪農を営む久保さんたちが企画しました。■サゴタニ牧場 久保宏輔さん「みんなが思い出した時に、ちょっと心が温かくなるような 時間が作れたらいいな」広