10月21日、タレントのあびる優が自身のInstagramを更新。その近影ショットが話題になっている。あびるは有名美容室などをタグ付けし、《天才達!!いつもありがとうだよ》などとつづり、“ディズニープリンセス風”の白髪ロングヘアを動画で披露した。さらに《p.sコレ、もはや何色? 我が子はもちろん我が子のお友達や道行く子供達に わぁ！ラプンツェルだ！エルサだ！って言われる》と記した。ラプンツェルはディズニーのア