ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第16戦「ムーンライトプリンセス決定戦」が、22日に開幕する。大久保佑香（24＝埼玉）が引いた70号機は50％と高い2連対率を誇りながらも、なぜか70周年記念（5~10日）には登場しなかったエンジン。直前（14〜19日）の宮下元胤は準優勝戦で3着に敗れながらも、節間10走の全てで確定板入りを果たしている。足に関しては「普通あるけど、いい人には出られます」ともうひとつ。ただ「回り足