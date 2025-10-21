テレ東では、2025年11月2日(日)から、毎週日曜深夜24時45分～新番組「のぎ鍋」を放送します。この番組は、乃木坂46のメンバーが週替わりで”二人きり”になり、お鍋を囲みながら自由気ままにおしゃべりするトーク番組です。「同じ鍋を一緒に囲む」という距離の近いシチュエーションだからこそ、普段はなかなか見られないメンバー同士の関係性や、リアルな会話が自然と見えてくる…！まったり、