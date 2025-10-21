Stray Kidsが、自身最大規模のワールドツアーを成功させた。Stray Kidsは、10月18日(土)・19日(日)の2日間、韓国・ソウルの仁川アシアドメインスタジアムにて、自身最大規模のワールドツアー＜＞のフィナーレを飾るアンコールライブ＜Stray Kids World Tour ＞を開催。全世界35の国・地域にて、全56公演におよぶワールドツアーがついに完結し、大きな成功をおさめた。Stray Kidsは、韓国のスタジアムにてライブを行うのは今回が初