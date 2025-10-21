S.S.ラージャマウリ監督の原点ともいえる『バーフバリ』2部作を監督自らが再編集した映画『バーフバリ エピック4K』が、12月12日より2週間限定で全国公開されることが決定。あわせて、予告編とポスター、監督コメントも解禁された。【動画】再びマヒシュマティ王国がスクリーンに！『バーフバリ エピック4K』予告編2015年にインドで公開され、2017年には日本にもその伝説が伝播。古代インドの叙事詩『マハーバーラタ』を基に