¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤è¤·¤â¤È¿·´î·àºÂ°÷¤Î¶â¸¶ÁáÉÄ¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¿·¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹âÆóÁáÉÄ¡×¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½É÷¤Î¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤ÈÏ¢Î©¤òÉ½ÌÀ¶â¸¶ÁáÉÄ¤Ï1987Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î38ºÐ¡£µÈËÜ¿·´î·à¤Ç¤Ï¥Þ¥É¥ó¥ÊÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤¬¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦²ÈÄí´Ä¶­¤«¤é¡¢·àÃæ¤Ç·±Îý¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë»ý¤Á¥Í¥¿¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·