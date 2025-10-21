９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、親子コーデを披露し話題になっている。２１日にインスタグラムで「堀井雄二さんからプレゼントドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜双子と親子コーデ叶いました！」と報告。ゲームデザイナーの堀井雄二さんから部屋着をもらったことを明かした。「めちゃくちゃかわいいモンスターたちがすやすやしてる大人用もモコモコあったかいありがとうございます！おし