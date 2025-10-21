◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス３―１２巨人（２１日・ひむか）巨人の山瀬慎之助捕手が、満塁弾を含む２安打５打点の大暴れでチームの大勝に貢献した。オイシックス戦に「９番・捕手」で先発出場。１点を追う２回無死満塁の好機でオイシックスの先発右腕・高野に対すると、１ボールから甘く入った直球系を捉えて左中間スタンドへ。３回にも中前適時打を放ち「肘の力を抜いて、スムーズにバットが出るようなイメ