¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿­¹¸»á¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£¶»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡£¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Ë¼«Ì±¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ËÉ±ÒÁê¤ÇÆþ³Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¼õ¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÀÐ¸¶»á¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¡ÖÁíÍý¤Î°Õ¸þ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡×Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÁíºÛÁª¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®Àô»á¤òËÉ±ÒÁê¤È¤·¤ÆÆâ³Õ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÉõ¤¸