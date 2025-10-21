岐阜県飛騨市の住宅に放火して共済金など約7300万円をだましとったとして元保険調査員の男ら2人が起訴されました。 非現住建造物等放火と詐欺の罪で起訴されたのは住居不定、無職の稲葉寛被告（57）と元保険調査員の深町優将被告（54）です。 起訴状などによりますと、2人は、飛騨市神岡町の住宅に火をつけて全焼させ、飛騨市内の協同組合から共済金など約7300万円をだまし取ったとされています。 岐阜地検は2人の認