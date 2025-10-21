元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが21日、自身のインスタグラムを更新。部屋着姿で出演番組をPRした。 【写真】隠しきれない美スタイル 「フジテレビ『井戸端3姉妹は夜もすがら』」と投稿。元AKB48の大島麻衣が長女、中川が次女、モデルの湯上響花が三女に設定された番組で「最近のトレンドや恋バナも含めて、世の中で盛り上がっている“濃い案件”を、世代の違う3人がゆる～く語り合