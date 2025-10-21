気象台は、午後8時28分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を南種子町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を中種子町に発表しました。さらに洪水警報を中種子町、南種子町、屋久島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・南種子町に発表 21日20:28時点種子島・屋久島地方では、22日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中種子町□大雨警報