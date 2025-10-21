高市早苗総理の就任を受け、ASEAN＝東南アジア諸国連合の今年の議長国を務めるマレーシアのアンワル首相は、「日本初の女性総理の誕生は、日本の政治史における画期的な出来事であり、日本の民主主義の緩やかな発展を反映している」として祝意を表明しました。高市新総理は、就任後初めての外遊として今月26日からマレーシアを訪問する見通しで、アメリカや中国、韓国なども交えたASEAN関連首脳会議に出席し、各国との首脳会談に臨