きょう発足した高市政権で財務大臣となった片山さつき氏は、就任後、記者団に経済成長のためには大胆な投資が必要だとした一方、無駄な補助金は削るなど“メリハリ”を強調しました。片山さつき 財務大臣「責任ある積極財政としてはちゃんと届けるものは届けていかなきゃいけない。国民に必要なものはきちんとお渡しするというのが本来の財務省のミッションであります」高市政権が掲げる経済政策の“責任ある積極財政”につい