乃木坂46の矢久保美緒さんが、自身の公式ブログで今年末をもって卒業することを報告しました。矢久保さんは「40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します。」と報告。「『きっかけ』を歌った時に決心しました」「衝動で、思ったままに生きていいと、その歌詞の意味がようやく自分の中で腑に落ちた気がしました。」と振り返っています。矢久保さんは「まさか自分が乃木坂46を名乗る日が来るなんて思ってもいませんでした」