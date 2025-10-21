日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２１日のフジテレビ番組で、所得税の非課税枠「年収の壁」引き上げを巡り、国民民主党に連立入りを含めた協力を呼びかけた。吉村氏は「自民党と維新を足しても過半数に足りない。国民民主も『自民やってくれ』ではなく、『僕がそこに入って責任もってやる』と言ったら（政策は）絶対に進む」と述べた。維新が実現を求める消費税減税の財源については、税収の上振れ分でまかなえるとの