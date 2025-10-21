午後2時前。ついに迎えた、その瞬間…。「高市早苗くんを、本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」自民党の高市早苗総裁が、憲政史上で女性初となる第104代内閣総理大臣に選出された。少し緊張した面持ちで、後ろに座る3人の元総理に頭を下げ、席に着くと、にこりと頬を緩ませた。高市首相「いい笑顔で…」国民・玉木代表「はい」激しい駆け引きを繰り広げた各党の挨拶回りでは、この笑顔。国民民主党・玉木代表