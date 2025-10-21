北海道ならではの魅力あふれる食べ物などを集めた物産展が富山市のデパートで始まりました。大和富山店で始まった「大北海道展」には、海の幸や乳製品、スイーツなどバラエティ豊かな41の店が出店しています。このうち、北陸初登場となる「田中商店」の甘海老まるごと味噌ラーメンは、日本有数の甘エビの産地増毛町産のエビをふんだんに使っています。またRAMS CHOCOLATEのチョコソフトクリームは、北海道