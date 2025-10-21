女優土屋太鳳（30）が21日、東京・両国国技館で「b−ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT美IG−BANG！」にサプライズ登場した。腰をチラリと見せた、黒いパンツスタイルのドレスで登場。モニターに土屋の顔が映ると、集まった美容師や美容学生からどよめきと大歓声が沸き起こった。ヘアケアメーカー「b−ex」のヘアコンテスト。この日はモデルとして登壇し、普段から髪の毛を切ってもらっているという美容師から、その場でカット