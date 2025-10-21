タイタン所属のお笑い芸人の須藤ジム（42）が20日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。所属する事務所の太田光代社長とのエピソードを明かした。同番組は出演者の私生活の領収書やレシートをエピソードとともに千鳥・大悟（45）が査定し、金額に見合う面白さと判定すれば全額キャッシュバックをするというトークバラエティー。3万370円の領収書を提出した須藤は「とあるインターネットのラジオ番組