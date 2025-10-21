自民党の高市早苗総裁が新たな総理大臣に選ばれ、初の女性総理が誕生しました。新たな国のリーダーはどう政権運営を行うのか。まちの声や関係者の受け止めを取材しました。午前中に開かれた自民党の両院議員総会。総理大臣指名選挙を前に高市早苗総裁は。〈高市早苗総裁〉「安定した政治なくしては力強い経済政策も、そして力強い外交・安全保障政策も進めることはできない。異次元の柔軟性をもって、それでも国家国民