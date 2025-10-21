カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、世界中で愛され続けているサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「ピュレグミ×ハローキティ」を10月28日から発売する。また、11月11日から、濃厚なフルーツミルクキャンディの「ハローキティキャンディ」を、爽やかなりんごヨーグルト味の「ハローキティタブレット」をコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。ピュレグミは、独自の“すっぱいパ