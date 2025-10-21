21日午後、村上市の国道で軽乗用車と歩行者が衝突する事故がありました。この事故で国道を歩いていた87歳の男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは村上市仲間町の国道7号です。警察によりますと21日午後6時半前、保育士の女性（66）が運転する軽乗用車が国道を歩いていた男性（87）と衝突しました。事故後、運転手の女性から依頼された通行人が110番通報しました。男性は頭部などにけがをし村上市内の病院に搬送さ