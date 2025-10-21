漆原は今季、11試合に登板、防御率0.00と無失点だった（C）産経新聞社阪神は10月21日、漆原大晟に戦力外を通告したと発表した。漆原は2018年の育成ドラフト1位でオリックスに入団。その後、20年に支配下登録され、同年は22試合に登板した。2023年は16試合の登板で0勝0敗1ホールド、防御率3.00をマーク。23年オフの第2回現役ドラフトで阪神に移籍した。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック移籍1年目