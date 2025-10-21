大谷翔平は「トップ5〜10に入る選手だろう」歴史的なパフォーマンスに古巣は皮肉を言わざるを得なかった。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で1試合3本塁打、7回途中無失点10奪三振の投打二刀流で圧倒した。米国中から驚きの声が上がる中、かつて所属したエンゼルスの番記者も反応していた。衝撃的な1日だった。初回のマウンドを3者連続三振で終えると、その